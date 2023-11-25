İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LÜBNAN BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. 17.00'da başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel