Üye Girişi
Haberler

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LÜBNAN BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. 17.00'da başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Najib Mikati Lübnan Diplomasi Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title