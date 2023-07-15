İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FETÖ'YE KARŞI TEDBİR ALAN DEVLETLERİN SAYISI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

BEYLERBEYİ Stadyumu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları kapsamında vatandaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

BEYLERBEYİ Stadyumu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları kapsamında vatandaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip FETÖ'ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak NATO Zirvesi'nde FETÖ'yle birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler