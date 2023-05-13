İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FETO'CULARIN KOLTUĞUNUN ALTINA GİRİLEREK ONLARIN MALZEMELERİNE SARILARAK, ÜLKEYE HİZMET EDİLMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda gerçekleşen Beyoğlu Mitingi'ne katıldı. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla beraber Duyanlara Duymayanlara şarkısını söyledi.

"BİZ EZELDEN KASIMPAŞALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğduğum, büyüdüğüm, Kasımpaşa'yı çok ama çok seviyoruz. Yarın akşam daha çok seveceğiz. Beyoğlu patlayacak mı? Sandıkları tulum çıkartacak mı? Gümbür gümbür sandığa gidiyor muyuz? Allah sizden razı olsun. Buraya gelene kadar yolun sağı solu gümbür gümbür. Resmi rakamı alın dedim. Resmi rakamı aldım şu anda burada 45 bin kişi var. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Gümbür gümbür sandıklara gideceğiz. 2 gündür İstanbul'un ilçelerinde hemşerilerimizle her biri ayrı ayrı birer destan olan buluşmalar yaptık. Burada doğdum, burada büyüdüm. Buranın adı ne? Burası meşhur Kızılay Meydanı'dır. Şimdi buradan öyle bir haykıracağız ki, biraz sonra inşallah, bu akşam burada finali yapıyoruz. Son toplantı bu. Bundan sonra daha toplantım yok. Bundan sonrası özel. Dün İstanbul'daki maratonumuza Cuma namazında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılışıyla başladık. Muhteşem bir cami. Preveze Zaferi'nin lideri kaptanı derya Barbaros Hayrettin Paşa. Cami de muhteşem oldu. O çevrede öyle bir cami maalesef yoktu. Onu yapmak da bize nasip oldu ve maliyeti de 750 Milyon Türk Lirası. Bugünkü programlarımızdan inşallah buradan gideceğimiz Ayasofya Camii'nde eda edeceğimiz akşam namazıyla bitireceğiz. Böylece İstanbul'un ruhuna, bu şehri bize emanet eden Fatih'in mirasına uygun bir şekilde kampanyamızı sona erdireceğiz. Son mitingimiz için Beyoğlu'nu seçmemiz öyle rast gele bir tercih değil. Biliyorsunuz biz ezelden Kasımpaşalıyız. Gençliğimiz buralarda geçti. Okmeydanı'nda 13-14 yaşında futbol oynadığımız dönemler. Siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğumda yine Beyoğlu'yla birlikte yol yürüdüm. Okuduğumuz şiir sebebiyle siyasi yasaklı hale gelip cezaevine girmemizde aslına bakılırsa tam da Beyoğlu'na yakışır bir duruştu. Bugün de ülkemizin tarihi bir seçimi öncesi yine Beyoğlu'nun huzurundayız" diye konuştu.

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