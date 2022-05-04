Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile telefon görüşmesi yaptı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Demirören Haber Ajansı / Güncel