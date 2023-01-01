İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 2022 ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından 2022 yılında hükümetin icraatlarını özetledi. 20'ye yakın başlık altında yapılan 254 paylaşımla 2022 yılında yapılan hizmet ve projeleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bir paylaşım için özel görseller kullandı.

Paylaşımlarına 31 Aralık 2022 sabah saat 09: 00'da 'Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti?" notuyla paylaşımlarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşım serisini 2023'ün ilk dakikasına kadar sürdürdü. Erdoğan, 3 dakikada bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımları arasında özel zamanlamayla atılan twitler de vardı. Erdoğan'ın paylaşımlarında saat Çanakkale Zaferini temsilen saat 19: 15 Çanakkale 1915 Köprüsü'ne, Cumhuriyetin yüzüncü yılını simgeleyen saat 20: 23 TOGG'a, İstanbul'un fethinin altıyüzüncü yıldönümüne ithafen saat 20: 53 de Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti Kızılelma'ya ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gün içerisinde yaptığı tüm görsellerin yer aldığı videoyu "Türkiye Yüzyılı" şarkısıyla birlikte paylaştı.