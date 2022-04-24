İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI - Haberler

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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI

(Görüntülerle yeniden)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI(2)İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı.

İSTANBUL-(Görüntülerle yeniden)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI(2)

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı. Çocukların ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, iftar sırasında çocuklarla sohbet etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, DHA, Güncel, Haberler

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