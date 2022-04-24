İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI

İSTANBUL-(Görüntülerle yeniden)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI(2)

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı. Çocukların ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, iftar sırasında çocuklarla sohbet etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel