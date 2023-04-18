İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 650 BİN KONUTU TESLİM EDİNCEYE KADAR BÖLGEDEN AYRILMAYACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı'nda depremzedeler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, İnşallah ilk sene 319 bin olmak üzere toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız dedi.

Her yıl geleneksel olarak Üsküdar'da düzenlenen ve on binlerce İstanbullunun buluştuğu iftar sofrası bu yıl depremzedeler için kuruldu. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, deprem sonrası İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı iftar sofrası, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Harem'e kadar uzandı. İftar öncesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 50 bin 500 hatmin duasını yaptı. İftar programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

650 BİN KONUTU TESLİM EDİNCEYE KADAR BÖLGEDEN AYRILMAYACAĞIZ

İftarın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Yahya Kemal'in Üsküdar'ın Dost Işıkları şiirini okuyarak başladı. Erdoğan Rabbim, sevdamızı, dayanışmamızı ve kelimelerin kifayetsiz kaldığı şu muhabbetimizi daim eylesin. Artık son 3 gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Cuma günü erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Yüreklerimizin sarsıldığı bir dönemde, karşıladığımız ve geçirdiğimiz Ramazanı manasına, ruhuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. 6 Şubat tarihinden bu yana geçen 70 günde seçim sürecine rağmen bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Nitekim bu akşam iftar soframızı depremzede kardeşlerimizle birlikte paylaştık. Özellikle bu mübarek günlerde kendilerini sahipsiz hissetmemeleri için, kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanlarında olduk. Ramazan başından beri iftarımızı deprem mağdurlarımızla açmaya devam ettik. Deprem konutlarının temel atma törenlerini gerçekleştirerek, bu zor günlerinde, onlara umut aşıladık. Hayata, yeniden başlama iradelerini güçlendirdik. Dün Şanlıurfa'yla birlikte, yüz binin üzerinde deprem konutu ve köy evinin inşa sürecini başlatmış olduk. İnşallah ilk sene 319 bin olmak üzere toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarımızda artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bayrama kadar Hatay hariç, diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz. Gidenleri geri getiremesek de bunun dışındaki tüm kayıplarımızı Allah'ın izniyle telafi etmekte kararlıyız dedi.

BAŞKALARI MAKAM PEŞİNDE KOŞSA DA BİZ ONLAR GİBİ OLMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem turistleri, kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitseler de, biz onların izinden gitmeyeceğiz. Başkaları makam peşinde, koltuk peşinde, siyasi ikbal peşinde koşsa da biz asla onlar gibi olmadık, olmayacağız. Bizler zorluklarla beraber mutlaka bir kolaylığın da olduğuna iman eden, zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde gelen bir ümmetiz, bir milletiz. Bizler emanetini taşıdığımız insanına karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden bir Cumhur İttifakıyız. Bizler başta 14 milyon depremzede kardeşimiz olmak üzere, 85 milyonun mesuliyetini, vebalini, omuzlarında taşıyan bir Cumhur İttifakıyız. Rabbim ömür, milletimiz de destek verdikçe, inşallah bu mesuliyeti en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. İşte, sizler de görüyorsunuz. İcraatsız, açılışsız, ülkemize eser kazandırmadığımız bir günümüz yok. Şu güzel Kadir Gecesi'nde şimdiden 14 Mayıs'a hazır mıyız Gümbür gümbür, sandıklara gitmeye hazır mıyız Şu mübarek gecenin feyzinden rabbim bizleri istifade edenlerden eylesin ifadelerini kullandı.