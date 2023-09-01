İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2023-2024 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN AÇILIŞINA KATILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen 2023-2024 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 yüz ile 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2023-2024 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış' programına katıldı. Beykoz'da bulunan Poyrazköy Liman'ındaki etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve vatandaşlar katıldı. Balıkçılara bugüne kadar 15.6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteği verildiğini belirten Erdoğan, "Su ürünleri avcılık sezonunun açılışı vesilesiyle bir aradayız. 4 buçuk aylık hasret bugün sona eriyor. Karadeniz, Marmara, Ege Denizi'nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçılarımızın ağları mavi sularla buluşuyor. Bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini diliyorum. Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm kardeşlerimin ağlarının hep dolu çıkmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Balıkçılık sektörümüz yaklaşık 250 bin vatandaşımıza istihdam sağlıyor. Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar toplamda 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Sektörümüzü 2002'den beri toplam 23.2 milyar liralık sübvansiyonlu krediyle destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

"GEMİ BAŞINA 3 BİN 500 YÜZ İLE 60 BİN LİRA ARASINDA DESTEĞİ DEPREMZEDE BALIKÇILARIMIZIN HESAPLARINA YATIRIYORUZ"

Erdoğan balıkçılara desteklerin devam edeceğini belirterek, "Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık. Asrın felaketi, 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçılarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarımızla ilgili bir müjdeyi de bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 yüz ile 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aziz kardeşlerim biz üç tarafı denizlerle çevrili iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz. Rabbimizin ülkemize bahşettiği bu imkanı değerlendirmenin gayretindeyiz. Deniz ve su ürünlerinde her yıl ölçek ve hedef büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Su ürünleri ihracatında 2023 hedefimiz bir milyar dolardı. Tam 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardık. Geçen yıl yüzden fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları ülke ekonomisine kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır. Karadeniz'de büyütülen ve ithal somona alternatif olan Türk somonu ile Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çuprayı dünyada marka haline getirdik. Yeni pazara girmesine rağmen Türk Somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Başta Moritanya olmak üzere Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz binden fazla tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımız bu şekilde ülkemiz denizlerinde yıllık olarak avladıkları miktarının 2 katı, yani yaklaşık 600 yüz bin ton balığı okyanuslarda avlıyor. Balıkçılarımız kurdukları balık işleme tesisleriyle hem yerel halka istihdam sağlıyorlar, hem de ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyorlar. Yurt dışındaki faaliyetleriyle kazan kazan anlayışımızı en güzel şekilde temsil eden balıkçılarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"TABİAT HATAYI VE İHMALKAR DAVRANMAYI ASLA AFFETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz kardeşlerim her yaştan insanımız için balık yeri doldurulamaz bir besin kaynağıdır. Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir. Tabiat hatayı ve ihmalkar davranmayı asla affetmez. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak denizlerimiz de bize sahip çıkar. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek denizlerimiz de balığıyla ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder. 2022 Ekim'inde Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini çok açık ve net göstermiştir. Müsilaj sıkıntısının baş göstermesiyle av araçları kullanılamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da hatırlayın av yapamamıştır. Bu sıkıntılı durum karşısında hemen harekete geçtik. Müsilajın süratle temizlenmesini sağladık. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve ilgili kurumlar ile çok yönlü çalışmalar başlattık. ve ben o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni maalesef kayıp verdik, bulamadık. Marmara Denizi'nin yüzeyindeki müsilajı kısa süre içerisinde yine biz temizledik. Tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Şimdi Haliç ne halde görüyorsunuz. Ayrıca meclisimizde müsilaj araştırma komisyonu kurduk. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar Marmara Denizi'nden avlanılan balıklarda müsilajla ilgili insan tüketimine risk oluşturacak bir veriye ulaşılmadı. Kontrol ve analizlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Vatandaşımızın sağlıklı ve güvenilir bir şekilde balık tüketmesi için denetimlerimizi arttıracağız. Yine balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Hükümet ve meclis el ele vererek balıkçılarımızın tavsiyeleriyle, sektörün sıkıntılarına çözüm yollarını geliştireceğiz. Sözlerime burada son verirken vermeyeyim mi? Ama hemşerilerim bana şimdi sarma hazırladılar. Mıhlama hazırladılar. Onlar yemeyecek miyiz? Şimdi 4 buçuk aylık aradan sonra yeniden açılışını yaptığımız balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Beykoz belediyelerimize teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız, açık olsun" ifadelerini kullandı.

"HAMSİ VE KALKANI SEVERİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ve Marmara Denizi'ne özgü kalkan, yerli somon, levrek ve çipura balıklarının yavrularını denize bırakarak balıklandırma yaptı. Ardından Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakanımız, meclis başkanımız hep birlikte vira bismillah dedik. İnşallah bereketli olur. İnşallah bereketiyle beraber gelir. Bolluk ve ucuz balık çeşitlerine milletimiz böylece kavuşmuş olur. Bütün balıkçılık sektöründe çalışan kardeşlerimizi de Rabbim bol ve kazançlar nasip eder. Ta Moritanya kadar açılan balıkçılarımız kendi denizlerimiz de nasip peşinde koşuyorlar bizlerde sorumlu bakanımız başta olmak üzere birlikte her türlü desteği veriyoruz. Çünkü balık bizler için çok çok önemli. Bu gıdadan da yediden yetmişe bütün insanımız faydalanmalı. En çok hamsiyi ve kalkanı severim. Deprem bölgesindeki alabalık tesisi için her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğizö dedi. Erdoğan ardından gemiye binerek incelemelerde bulundu.