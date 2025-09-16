Istanbul Comics and Art Festival 20-21 Eylül’de Kadıköy’de Başlıyor

Türkiye'nin çizgi ve görsel sanatlar alanındaki kapsamlı festivali "Istanbul Comics and Art Festival" (ICAF), bu yıl 20-21 Eylül'de Kadıköy'de sanatseverlerle buluşacak.

Dream Sales Machine organizasyonuyla bu sene 9. kez düzenlenen festival, Moda-Cevizlik'te gerçekleştirilecek.

Bu yıl "oyun" temasını işleyen festivalde çizgi roman, karikatür, illüstrasyon ve sokak sanatı gibi disiplinler oyun kavramı etrafında yeniden yorumlanacak.

Festival boyunca ziyaretçiler, çizgi roman dükkanları, yayınevleri, fanzin ve bağımsız yayınların stantlarını gezebilecek.

Ulusal ve uluslararası sanatçıların işlerinin yer alacağı, atölyeler, söyleşiler, canlı çizimler, mural ve graffiti çalışmalarının görülebileceği etkinlik, katılımcılara çok disiplinli bir sanat alanı sunmayı hedefliyor.

Bağımsız sanatçılara da yer ayrıldı

Bu yıl bağımsız sanatçılara da geniş bir alan ayıran festival, deneyimli sanatçıların yanı sıra yeni üretmeye başlamış sanatçıların çalışmalarına da görünürlük kazandırmayı amaçlıyor.

İlki 2016'da Kadıköy'de düzenlenen festivalde bu yıl yaklaşık yüz sanatçı iki gün boyunca çalışmalarını sergileyecek.

Festival kapsamında koleksiyoner İlker Aksungar, çizgi roman sanatçısı Devrim Kunter, Toyart.ist projesi, Emre Karacan ve Murat Kalkavan söyleşileri gerçekleşecek.

Detaylı bilgi için festivalin Instagram hesabı takip edilebilir.