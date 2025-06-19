İstanbul Coffee Festival 11. Kez Kapılarını Açıyor

"Şehri Uyandıran Festival" mottosuyla düzenlenen İstanbul Coffee Festival'in 11'incisi 11-14 Eylül'de Kadıköy'de yapılacak.

Dream Sales Machine'den yapılan açıklamaya göre, festival her yıl olduğu gibi bu sene de kahve dünyasının önde gelen markalarını, yerel üreticileri ve bağımsız girişimleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Festival boyunca dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce kahve çeşidi, ücretsiz tadım ve ikramlarla deneyimlenebilecek.

Artizan lezzetler, yaratıcı atölyeler, ilham verici marka deneyimleri ve birbirinden renkli müzik performanslarıyla 4 gün boyunca sürecek festivalde, katılımcılara zengin ve çok yönlü program sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, festivalin kolay ulaşılan bir lokasyonda yapılmasının önemine değinerek, "İstanbul gibi bir metropolde kahveseverlerle buluşmanın en keyifli yolu, onların kolayca ulaşabildiği, nefes alabilecekleri bir alanda bu deneyimi sunmak. Bu yıl çok özlediğimiz Kadıköy'de, aynı enerjiyi ve festival coşkusunu birlikte yaşamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahvenin çevresinde şekillenen yaratıcı deneyimleri müzikle, sanatla ve gastronomiyle harmanlayan festival, geçmişte Galata Rum Okulu, Haydarpaşa Garı, KüçükÇiftlik Park, Tersane İstanbul ve Ataköy Marina gibi mekanlarda düzenlenmişti.