İstanbul çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde saat 09.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.