İstanbul Çekmeköy Metro Şantiyesinde Meydana Gelen Kazada İki İşçi Yaşamını Yitirdi
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İstanbul Çekmeköy metro şantiyesinde vinç kurulumu sırasında, rüzgarında etkisiyle kule vinç devrildi. Kazada, 2 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi ağır yaralandı.
İstanbul Çekmeköy metro şantiyesinde vinç kurulumu sırasında, rüzgarında etkisiyle kule vinç devrildi. Kazada, 2 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi ağır yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen kazada iki işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros caddesinde bulunan Yenidoğan metro şantiyesinde kule vincin rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çalışanlardan 3 işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti. Bir kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.