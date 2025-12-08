Haberler

İstanbul Çekmeköy'deki operasyonda şehit olan polis memuru Albayrak'ın naaşı Samsun'a getirildi

İstanbul Çekmeköy'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın cenazesi Samsun'a getirildi.

Çekmeköy'de düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın (27) naaşı İstanbul'daki işlemlerinin ardından hava yoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesi, baba Ramazan, anne Aslıhan, eşi İrem Albayrak ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Özel harekat polislerinin omuzlarında bir süre taşınarak nakil aracına konulan Albayrak'ın naaşı, İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından yapılan duanın ardından toprağa verileceği Ladik ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.

Polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
