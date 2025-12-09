Haberler

Çekmeköy'de Uyuşturucu Operasyonunda Şehit Olan Polisin Katilinin Ailesinden 5 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada etkisiz hale getirilen saldırgan Ramazan A.'nın ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.

Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından binanın 2,4 ve 6 numaralı dairelerinde arama kararı alındı. Dün sabah saatlerinde binaya giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 4 numaralı dairede bulunan Ramazan A.'nın polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli Ramazan A. etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada; apartmanda yaşadığı belirlenen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile çıkan çatışmada ölen Ramazan A.'nın eşi de gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin, yarın adliye sevk edilmesi bekleniyor.

