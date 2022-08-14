Haber : İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI

 - Güncelleme:
İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI

ÇEKMEKÖY'de tabancayla park halindeki otomobile kurşun yağdıran kişi, olay yerinden uzaklaştı.

ÇEKMEKÖY'de tabancayla park halindeki otomobile kurşun yağdıran kişi, olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Cuma günü saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa yürüyerek gelen kapüşonlu kişi, park halindeki otomobile, yanındaki tabancayla rast gele ateş açtı. Şüpheli, tam çocukların sokakta olduğu sırada gerçekleştirdiği saldırının ardından koşarak ayrıldı. O anda binanın önünde oturan apartman sakinleri de korku dolu dakikalar yaşadı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kapüşonlu kişinin otomobile ateş açtığı görülürken, o anda sesleri duyan çocuğun kaçtığı anlar yer aldı. Apartmanın önünde oturanların yaşadığı panik yaşıyor. Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title