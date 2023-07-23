İstanbul Çekmeköy'de Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi
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İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı kontrollü sağlandı.
İstanbul Çekmeköy'de otoyolda devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Edirne istikametine giden Adem A. idaresindeki 34 HY 8878 mıcır yüklü kamyon, Çekmeköy mevkisinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralanan Adem A, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, mıcır dökülen yolun bir şeridini trafiğe kapattı.
Trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyolda araç kuyrukları oluştu.