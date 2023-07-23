İstanbul Çekmeköy'de Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi

İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı kontrollü sağlandı.