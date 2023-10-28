İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE DÖRT KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ÇEKMEKÖY'de dört katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Yangın, saat 00.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Soğukpınar Mahallesi, Şenlik Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıya yayıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.