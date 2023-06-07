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İSTANBUL-ÇATALCA'DA TIR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ - 1

Güncel Haberler

ÇATALCA'da, TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada TEM Otoyolu Çatalca Gişeler çıkışı İstanbul İstikametinde trafik durma noktasına geldi.

ÇATALCA'da, TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada TEM Otoyolu Çatalca Gişeler çıkışı İstanbul İstikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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