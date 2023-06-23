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İstanbul Çatalca'da Otomobil Kazası: 14 Yaralı

İstanbul Çatalca'da Otomobil Kazası: 14 Yaralı

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İstanbul Çatalca'da otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 14 kişi hafif yaralandı. TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde Edirne istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 MC 6423 plakalı otomobil ağaçlık alana devrildi. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çatalca'da otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 14 kişi hafif yaralandı.

Tem Otoyolu Kumburgaz mevkisinde Edirne istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 MC 6423 plakalı otomobil ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

TEM Otoyolu Kumburgaz İstanbul Güncel Haberler

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