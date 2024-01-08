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İstanbul Çatalca'da ilçe merkezine inen domuzlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

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İlçenin farklı yerlerinde domuz sürüsü gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, domuzların ilçe merkezindeki bazı sitelerin bahçelerinde bir süre dolaşmaları yer alıyor. Bir sitenin girişindeki demir korkulukları geçemeyen domuzun hızlıca uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

İstanbul Çatalca'da ilçe merkezine inen domuzlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçenin farklı yerlerinde domuz sürüsü gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, domuzların ilçe merkezindeki bazı sitelerin bahçelerinde bir süre dolaşmaları yer alıyor.

Bir sitenin girişindeki demir korkulukları geçemeyen domuzun hızlıca uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Çatalca Hayvanlar İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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