İstanbul Çatalca'da İki Farklı Noktada Yangın Ç çıktı

İstanbul Çatalca'da aynı anda 2 farklı noktada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Merkez Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alana sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına helikopter desteğiyle müdahale ediliyor.