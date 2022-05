İstanbul Çarşı Sanat Meydanı kapılarını açtı - Haberler

İstanbul'un önde gelen sanat galerilerinden artSümer, Merkur, Zilberman, Pi Artworks ve Art On galerilerine ev sahipliği yapan Polat Piyalepaşa'da İstanbul Çarşı Sanat Meydanı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ev sahipliğinde gerçekleşen davete Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlikte konuşan Adnan Polat, Piyalepaşa projesine sanatı entegre ederek, değerli sanatçıları, koleksiyonerleri ve kıymetli eserleri ağırladıkları için mutluluğunu dile getirerek, "Yeni sanat rotamızda, sene içinde toplam 24 özel sergide zengin bir sanat seçkisini sanat izleyicisiyle buluşturacağız. İstanbul'un yeni sanat merkezi Piyalepaşa'da olacak." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Merkur Galeri Kurucusu Sabiha Bihna Kurtulmuş ise "Daha önce bu bölgede Pilevneli Gallery, Dream Art Gallery ve Arter yer aldığına dikkati çekerek, "Biz de bu rotanın devamında Polat Holding yeni mekanında konumlanmış olduk. Burada geniş ve ferah bir ortam sundular bize eylül ayı itibarıyla 5 galeri olarak devam edeceğiz. Bugün de ilk defa bütün galeriler ilk sergilerimizi açıyoruz. Bu bölgenin İstanbul'un yeni kültür mekanlarından birisi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Galerilerde sanat severleri bekleyen sergiler

Sanat Meydanı'ndaki sergilerden Pi Artworks "Yine Boya" sergisi 30 Haziran'a kadar devam edecek.

artSümer de Erdal Duman'ın galerideki 5. kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. "Bu İşte Bir Terslik Var" isimli sergi 2 Ağustos'a kadar açık olacak.

Merkur Galeri'de ise "Kim o / o Kim" sergisi açıldı. 7 Temmuz'a kadar devam edecek sergide, sanat pratiklerinde kağıt, beton, seramik, kumaş, fotoğraf gibi faklı malzemeler kullanan 5 sanatçı Canan, Merve Dündar, Leyla Emadi, Neriman Polat ve Saliha Yılmaz'ın eserleri yer alıyor.

Zilberman İstanbul Piyalepaşa'daki yeni mekanı Zilberman Selected ile 30 Temmuz'a kadar Isaac Chong Wai'nin If we keep crying, we will go blind "Ağlamaya Devam Edersek, Kör Olacağız" başlıklı üçüncü kişisel sergisini sanat izleyicisinin keşfine sunuyor.