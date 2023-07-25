İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında tartışmalara neden olan İstanbul Caddesi'ndeki yol düzenleme çalışması, esnafı mağdur ediyor. Çalışmaların uzaması ve sürekli yenilenen malzemeler nedeniyle esnaf, mağduriyetlerini dile getiriyor.

BAKIRKÖY'deki İstanbul caddesinde uzun süredir devam eden yol düzenleme çalışması esnafı mağdur ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki yol düzenleme çalışması uzun süredir devam ediyor. 4 yılı aşkın süredir çalışmanın bitmediğini iddia eden İstanbul Caddesi esnafı çalışmaların uzaması nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor. Caddedeki çalışmalarda bazı malzemelerin sürekli yenilendiği, çalışır vaziyetteki otomatik dubaların üstünün asfaltla kapatıldığı iddia edildi.

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30 yıldır Bakırköy'de yaşadığını söyleyen Arif Taşyapar ise, "Kerimoğlu'nun konuştuğu kelimeler eğer doğruysa İmamoğlu haksız. Kerimoğlu demiş ki 'Capacity Avm'nin oradan yer altından girelim buradan çıkalım. İnelim buradan çıkalım, insanlar zarar görmesin'. İmamoğlu bunu kabul etmediği için, bu vaziyete geldi. Esnaf battı. Oralara demir diktiler, hepsi Euro ile alınıyormuş. Dubaların hepsi kırıldı, üstüne beton döktüler. 10 günde bir yıkıldı, değişti. Birisine sordum, 'Para ile değiştiriyoruz.' diyor. Adamın hiç umurunda değil. Böyle bir saçmalık yok. Bakırköy'e ihanet ettiler. Bakırköy'ü en büyük ihaneti yaptılar" dedi. Çalışmalar ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.