İstanbul Büyükşehir,  'Beyaz Yol' Çalışmalarına Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), asfalt kaplama yolları özel reçeteli beton kaplamasıyla değiştireceği, 'Beyaz Yol' uygulamasını bu gece Cevizlibağ- Yenibosna hattında başlatıyor.

Metrobüs yolunu kalıcı olarak yenileyen İBB, metrobüslerin tonajından kaynaklı bakım isteyen ve çabuk bozulan asfaltın yerine; kaliteli, bakım istemeyen ve konforlu yolculuk imkanı sunan 'Beyaz Yol'u hayata geçiyor. İBB birimleri uygulamayı Cevizlibağ-Yenibosna hattında bu gece başlatacak, gece-gündüz ve bayramda çalışarak eylül ayında bitirecek.

'Beyaz Yol' ile; metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmaması, her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmaması ve bakım maliyetlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

"METROBÜS HATTI KESİNTİYE UĞRAMAYACAK"

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri ve İETT ile koordineli çalışmasına tüm İBB birimleriyle gece-gündüz 'Beyaz Yol' için teyakkuzda olacağını belirtti. Okulların kapanmasıyla rahatlayan İstanbul trafiğinde ulaşımının aksamaması için birimler gece-gündüz çalışacak ve dünyada da kullanılan özel reçeteli beton kaplama, geceleri metrobüs hattına dökülecek. Gündüz saatlerinde yoldaki diğer çalışmalar devam ederek, okulların açılacağı tarihe kadar bitirilecek.

Bayramda da çalışmaların devam edeceğini belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, "Yedi durak gidiş-dönüş 18 kilometre hatta 'Beyaz Yol' uygulaması başlatıyoruz. Metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındı. D-100 karayolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak ama metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak" dedi.

TERS İSTİKAMETE ÜCRETSİZ AKTARMA YAPILABİLECEK

'Beyaz Yol' çalışması yapılan istasyonlarda iniş-binişler olmadan diğer istasyona geçilebilecek. Karşı yola yönlendirilen İstanbullular, aktarmayla kendi istasyonuna ulaşmış olacak. Her istasyon başına çalışma, 2 gün sürecek. Yolcunun sadece bir durak gidip, karşı yönden geri dönmesi ya da devam edeceği güzergah için istediği metrobüse binmesi gerekecek. Çalışmanın olduğu istasyonu metrobüsler pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz olarak aktarma yapabilecek. Bu durum, metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda ise duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak.

AR-GE ÇALIŞMASI YAPILDI, TEST EDİLDİ

İBB, AR-GE çalışmaları sonucu ekonomik ömrü yüksek, teknik dayanıklılığı fazla, yolculuk konforu yüksek olan özel reçeteli beton kaplama beyaz yolda karar kıldı. 2 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından ağır tonajlı araçların kullandığı güzergahlarda beyaz yol test edildi. İETT'nin kullandığı metrobüs peronlarında da uygulanan teknolojiden olumlu sonuçlar alındı. Metrobüs yolundaki 'Beyaz Yol' çalışması için özel makineler dizayn edildi. Metrobüs yolu ölçülerindeki 4 metrelik alanda çalışabilen makineler sayesinde, yol kenarındaki aydınlatma direkleri ve korkulukların kaldırılmasına gerek kalmadan çalışma yapılabilecek. 'Freeze' adı verilen makine ile mevcut asfalt yol kaldırırken, Türkiye'de ilk defa kullanılacak 'Finişer' isimli yol kaplama makinesiyle de 'Beyaz Yol' döşenecek.

ALINAN ÖNLEMLER

Çalışma yapılacak alanla sınırlı olmak üzere metrobüsler, D-100'den bir şeridin metrobüs hattına eklenmesiyle kesintisiz olarak yolcu taşımaya devam edecek. İBB, iş ve yol güvenliği için gerekli tüm işaret ve yönlendirmelerle çalışma bölgelerinde yer alacak. Çalışma yapılacak bölgeler önceden duyurularla aktarılacak. Metrobüslerin içinde aynı duyurular, anonsla İstanbulluları bilgilendirecek. Yine istasyonlarda hatlarla ilgili bilgi verecek İBB çalışanları 'Bana Sor' sloganıyla görev yapacak. ALO153 Çağrı Merkezi, yönlendirme soruları için hazır bekleyecek. İBB'nin tüm dijital platformlarında yönlendirmeler, çalışmaların yapıldığı bölgeler, duraklar yer alacak. 'Cep Trafik' uygulamasında uyarı yazıları ve çalışma bilgileri anlık olarak yer alacak.

ANKA / Güncel