İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ukraynalılara yardım elini uzattı - Haberler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ukraynalılara yardım elini uzattı

Bültenler - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ukraynalılara yardım elini uzattı

Savaştan kaçan kadın ve çocukların yoğunlukta bulunduğu Romanya sınırına 3 Tır yardım malzemesi gönderildi.

İSTANBUL (Bültenler) - Türk Kızılay'ın Ukrayna için başlattığı insani yardım operasyonuna destek veren İBB, 1 adet mobil ikram aracını da Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi mülteci kampına gönderdi.

3 TIR GÖNDERİLDİ

Toplam 85 bin 657 parçadan oluşan, 2.123.220.60 TL tutarındaki gıda, hijyen ve muhtelif gıda malzemesinden oluşan 3 TIR dolusu yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Malzemeler, 12 Mart tarihinde Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi mülteci kampında dağıtıldı.

İLÇE BELEDİYELERİ DE DESTEK VERDİ

İBB'nin Ukrayna için gerçekleştirdiği insani yardıma İstanbul'daki ilçe belediyeleri Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri destek verdi.

Bültenler / Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Ukrayna, Romanya, Güncel, Haberler

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