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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü şehir tiyatroları sahnelerinde ücretsiz düzenlenen oyunlarla kutladı.

Her yıl Dünya Tiyatro Günü için yayınlanan uluslararası bildiriyi bu yıl Norveçli yazar Jon Fosse, ulusal bildiriyi ise yönetmen ve oyuncu Tamer Levent kaleme aldı.

Ulusal ve uluslararası bildiri, sahnelenen oyunlardan önce sanatçılar tarafından okundu.

Tiyatronun iletişimdeki önemine, yaşamın gelişmesine sağladığı katkıya ve hayata ayna tutması gerektiğine vurgu yapılan ulusal bildiride, "Tiyatro, düşünmediklerimizi hatırlatıp, bizleri yüzleştirir, ezberlenmiş bilgilerimizle din, dil ve ırk ile bütünleştiremediğimiz, nedenlerini sorgulamadığımız konuları, insan olma ortaklığında, ders vermeden sorgular. Yaşamda var olan ve çözülmez görülen sorunları irdelemek ve çözüm üretmek süreçleri yaratır." ifadeleri yer aldı.

Nobel ödüllü yazar Fosse'nin kaleme aldığı "Sanat barıştır" temalı uluslararası bildiride ise "Savaş hepimizin içinde derinlerde yatan şeye, özgün olana karşı verilen bir mücadeledir. Bu aynı zamanda sanata karşı, tüm sanatların derinliklerinde yatan şeye karşı bir savaştır. Aslında çok basit, savaş ve barış birbirine ne kadar zıtsa, savaş ve sanat da o kadar zıttır. Sanat barıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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