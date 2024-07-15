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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

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Fatih'te, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8. yılı dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde anma töreni düzenlendi.

Fatih'te, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8. yılı dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde anma töreni düzenlendi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Saraçhane'de yapılan tören, şehitlere saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ülkenin en kara günlerinden biri olduğunu ve bu acı günde belki de en kanlı noktalarından birisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önü olduğunu söyledi.

Şehitleri rahmetle anan İmamoğlu, "Gazilerimize de minnet duyduğumuzu belirtmek isterim. Şunu söylemek lazım. Gazi Meclis'imizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütüyle karşı karşıya kalmıştık. Düşünün ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen meclisimizi zaptetmeye, ele geçirmeye kalkıştılar." ifadelerini kullandı.

O gün milletin kahramanca direniş sergilediğini belirten İmamoğlu, "Demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkan o günün o aziz milleti, asil karakterini ortaya koymuş ve gerçekten önemli bir mücadele vermiştir. 15 Temmuz her siyasi görüşten yurttaşımızın aslında kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir. Bu aslında güçlü bir demokrasi cephesidir." diye konuştu.

"Halkımız demokrasisine ve ülkesine sahip çıkmıştır"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise hain darbe girişimin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin feraseti ve cesaretiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve dik duruşuyla bu hain darbe girişimi engellendi. Sayın Cumhurbaşkanımız 'halkın gücünün üzerinde hiçbir güç yoktur' diyerek bu darbe girişimine engel olmuş ve halkımız bu çağrıyla bu hain darbe girişimini engellemiştir. Demokrasisine ve ülkesine sahip çıkmıştır. Bu millet kendi içinde kendisine ihanet etmek isteyenlere bu çıplak ellerle tankların karşısında nasıl durulacağını göstererek çok anlamlı bir cevap vermiştir."

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlar Sakalar da devlet kademelerinde liyakat esası yerine belirli kişi ya da zümrelere imtiyaz tanınmasının acı tecrübelere yol açtığını ifade ederek, "Dileğimiz ve tek arzumuz odur ki ülkemiz bir daha 15 Temmuzları yaşamasın. Bu vesileyle bundan 8 yıl önce hain kalkışma girişimini bastırmak üzere hayatını kaybeden 250'den fazla şehidimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, belediye binası önüne şehitler anısına karanfiller bırakıldı.

Törene, bazı ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çalışanlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darbe Girişimi 15 Temmuz Politika Güncel Haberler

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