İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, 2022 Mezunlarını Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İtfaiyesi'ne sahada çalışmak üzere yeni katılan 48'i kadın, 461 itfaiyeci, mezun oldu. 2022 yılının mezunları, mezuniyet töreni için hazırlandıkları müsabakalarda hünerlerini gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni itfaiyecileri; 4 ay, 16 hafta, 560 saat süren eğitimlerini tamamladı. Toplam 26 istasyonda, 50 eğitmenle zorlu bir çalışmayı geride bırakan itfaiyeciler, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle mezun oldu.

Törende takımların, kendi aralarındaki yarışması ilgi gördü. Üst düzey kondisyon ve kuvvet gerektiren yarışlar, heyecana sahne oldu. Önce, motopompla (yüksek basınçlı su motoru) çeken itfaiyeciler, tazyikli suyla hedefi vurdular. Ardından, takımların 100 metre koşucuları sahne aldı. Koşucular, kurulan düzenekteki küçük yangınlara hem müdahale etti hem de parkuru tamamladı. Adaylar; 4,5 metre uzunluğundaki kancalı merdivenlerle üç katlı kuleye çıktı. Nefes nefese kalan itfaiyeciler, mezuniyetin mutluluğunu aileliyle paylaştı.

ÇAĞLAR: GELİNEN NOKTAYI MEMNUNİYETLE İZLİYORUM

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun görev gelirken kadın çalışan sayısının artırılması hedefine değindi. Çağlar, "Bu artışı İstanbul İtfaiyesi'nde de gözlemlemek bizleri fevkalade memnun etmektedir. İBB'nin diğer birimlerinde olduğu gibi kadın elinin bize dokunmasının verdiği gücün farkındayız. Siz değerli kadın çalışanlarımızla çok daha güçlü olduğumuzu da özellikle altını çizmek istiyorum" dedi.

YAZICI: BU BÜYÜK MİRASA SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da "560 saatlik zorlu bir eğitimi başarıyla tamamlayan; birbirinden değerli 48'i kadın 461 gencimizle genişleyen ve gelişen teşkilatımız, bu büyük mirasa sahip çıkma konusunda son derece kararlıdır. İstanbul İtfaiyesi, Türkiye'nin yüz akı teşkilatlarındandır. Ama yalnızca İstanbul'un varlığını sürdürüp güvende kalmasını sağlamakla kalmaz; bunun yanı sıra ülkenin dört bir yanındaki felaketlerde en önde koşan, en güçlü gruplardandır" diye konuştu.

ALBAYRAK: TOPLUMSAL BİLİNCİN YÜKSELMESİNE KATKI SUNACAKSINIZ

İBB İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak da yeni ekip arkadaşlarına seslenerek, "Sizden bir de ricam olacak; bir yangını sonlandırmak değil bir yangının çıkmasını önlemek ne denli önemli hepiniz anladınız. İsterim ki bu bilinci gittiğiniz her yerde, herkese yayın. Yangını önlemeye yönelik toplum bilincini yükseltmek için yapacağınız katkıya tüm İstanbul İtfaiyesi adına minnettarım" dedi.

ANKA / Güncel