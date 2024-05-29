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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, TÜROB Toplantısında Konuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, turizmin İstanbul için önemini vurguladı ve turizmde yaşanan artıştan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Aylık Bilgilendirme Toplantısı Üsküdar'da yapıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜROB'un şehrin önde gelen sektörlerinden olduğunu söyledi.

Bu sektörün, ekonomik alanda kattığı değer kadar uluslararası alanda da Türkiye'nin ve İstanbul'un temsilinde birinci sırada olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Tabii zengin kültürümüz, köklü tarihimiz, İstanbul'un olağanüstü coğrafyası ve cazibesi var. Muhteşem bir şehirde yaşıyoruz. Her mevsimin her anının ayrı bir güzelliği var. Bu yönüyle İstanbul'un turizmle ilgili hak ettiği noktaya erişmesi için yapacak çok işimizin de olduğunun farkındayız."

Kentte 2023 yılında turizmle ilgili güzel bir artış yaşandığını kaydeden İmamoğlu, "2023 yılında önceki yıla göre yüzde 8,4 oranında bir artışı yaşadı İstanbul. 17,3 milyon ziyaretçiye ulaştı. 2024 yılının üç aylık döneminin yine önceki yıla oranla güçlü bir artış dönemine kavuşmuş olması bizi sevindiriyor. Bu da yüzde 8,2'lik bir artış." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul'un turizmden aldığı payı arttırmaya yönelik çok önemli işler yapmak zorunda olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu İstanbul Türkiye Politika Ekonomi Güncel Haberler

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