Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi - Haberler

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Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine 'alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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