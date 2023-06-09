İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE HALK AKADEMİSİ'NDE DÖNEM SONU SERGİSİ

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerlerinin eserleri, Halk Akademisi Güzel Sanatlar Dönem Sonu Sergisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kültürpark- Kervansaray'da gerçekleşen serginin açılışına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eski Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören, Halk Eğitim Müdürü Yılmaz Kurt, Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerler katıldı. Kursiyerlerin ve eğitmenlerin hazırladıkları porselen, kağıt rölyef, ahşap yakma gibi farklı branşlardaki eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"KENDİ YAPTIKLARIMIZLA GURURLUYUZ"

Akademide eğitmenlik yapan Emel Uyarlı, '70 yaşındayım, 10 senedir gönüllü öğretmenlik yapıyorum. İnanılmaz duygular içindeyim. Her sene havya kullanmayan, ahşap kullanmayan, resimle çok alakası olmayan kursiyerlere şunları yaptırabilmenin gururunu yaşıyorum. Onlar da burada olmanın gururunu yaşıyor. Büyükçekmece ailesi, biz çok güzel bir aileyiz. Hiç kimsenin hiçbir menfaati, maddi beklentisi yok. Fakat bu manevi duygular bize inanılmaz haz veriyor. Kursiyerlerim de bundan dolayı çok mutlular. Onların mutluluğu direkt olarak benim mutluluğum" dedi.

Kursiyerlerden Saadet Demirel ise 'İki yıldır gidiyorum ve çok zevk alarak yapıyoruz. Bütün Büyükçekmece'deki halkımızı da bekleriz. El becerimiz gelişiyor. İlişkiler çok güzel halk eğitimde, mutluyuz. Hocalarımızla ve kendi yaptıklarımızla gururluyuz. Aslında içimizde herkesin bir cevher var. Bunu hocaların desteğiyle biz geliştirdik" diye konuştu.

Akademide eğitim veren Kamile Kaş da ??Kağıt rölyef usta öğreticisi olarak görev yapıyorum. Belediye'de gönüllü hocalığım var. Kağıt rölyef dediğimiz zaman boyutlu kağıtlarla yapılan çalışmaları anlıyoruz. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bugün bir sergimiz var. Sergimizin açılışını yaptık. Öğrencilerimin yaptıklarıyla da gurur duydum. Onlar da bu anlardan çok memnunlar ve belediyeye bu tanıdıkları imkan için ben teşekkür ediyorum. Büyükçekmece belediyemiz var olsun diyorum" dedi.

Serginin, 13 Haziran'a kadar ziyaretçilerine açık olacağı belirtildi.