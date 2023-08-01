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İstanbul Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Büyükçekmece'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken ikamette yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili, şüpheli şahısların yakalanması, suç ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Büyükçekmece'de yapılan operasyonda; yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 289 kilo 650 gram sıvı halde Metamfetamin, 8 kilo 900 gram kristal halde Metamfetamin olmak üzere, toplamda 298 kilo 550 gram Metamfetamin, 26 kilo 650 gram Aseton ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece İstanbul Güncel Haberler

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