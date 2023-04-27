İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

BÜYÜKÇEKMECE'de hareket halindeki bir minibüste başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen minibüsün şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hadımköy yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında minibüs adeta alev topuna döndü. Araçtan sızan yakıtta alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, minibüsün şoförü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından minibüsten geriye demir yığını kaldı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.