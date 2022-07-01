Büyükçekmece'de otomobile çapran motosikletli metrelerce sürüklendi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de, sürücüsünün manevra yaptığı otomobile çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi.
BÜYÜKÇEKMECE'de, sürücüsünün manevra yaptığı otomobile çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'ndeki dün saat 08.00 sıralarında, 21 yaşındaki Samet Bozkurt motosikletle, sürücüsünün sağa doğru manevra yaptığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ile Bozkurt, metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel