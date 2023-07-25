İstanbul Büyükçekmece'de engelli hastaya kötü muamelede bulunan şüpheliler tutuklandı

Büyükçekmece'de bir bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulunulmasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan video üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Büyükçekmece'de bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece'de Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde bir engelliye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan görüntüdeki N.C. ile görüntüyü çeken M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheliler N.C. ve M.P'nin tutuklanmasına karar verildi.

Olay

Büyükçekmece'deki özel bakımevinde görevlinin bir hastaya kötü muamelede bulunmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliğince başlatılan idari soruşturma tamamlanana kadar bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş, burada hizmet alan vatandaşlar başka kuruluşlara sevk edilmişti.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada da görüntülerde yer alan N.C. ile videoyu çeken M.P. gözaltına alınmıştı.