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İSTANBUL BÜLTEN -1

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE HAK SAHİBİ AİLENİN EVİNE MİSAFİR OLDU - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine misafir oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE HAK SAHİBİ AİLENİN EVİNE MİSAFİR OLDU

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine misafir oldu.

Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projedeki örnek daireleri gezdi. Ardından projedeki hak sahibi bir ailenin daveti üzerine evlerine konuk oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Esenler Güncel Haberler

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