İSTANBUL BÜLTEN -1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Saraçhane Meydan'ında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan'a programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

"ŞEHİTLERİMİZİN ESAMESİ OKUNUYOR MU?"

"SEL AFETİNDE ACABA SORUMLULAR NEREDEYDİ"

"TAHAMMÜL EDİLEMEYEN TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNE SAHİP ÇIKMASI, HEDEFLERİNE KİLİTLENMİŞ OLMASIDIR."

"YPG'Yİ, PYD'Yİ, FETÖ'YÜ NATO'NUN KAYITLARINA GİRDİK"

"BİZ GENÇLERİMİZİN FAİZE KURBAN ETMEYİZ"

"Küresel ve bölgesel krizlerin olumsuzlukları elbette bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere elbette insanlarımızı sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Ama şundan emin olunuz ki, omuzlarımıza binen hiçbir yük kalıcı değildir. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli gençlerimizin KYK ile ilgili, onların aldıkları burslarla ilgili, onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizin faize kurban etmeyiz. Hatta daha ileri gidiyorum enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız. Milletimizin sıkıntılarını da, ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Göreve geldiğimiz zaman öğrencilerin aldığı burs neydi? 45 liracıktı Bay Kemal. Bu harcı kaldıran kimdi biz kaldırdık, şuan da harç diye bir şey kaldı mı? Biz kaldırdık."

Demirören Haber Ajansı / Güncel