Bostancı'da lüks otomobillerin amblemlerini çalan iki kişi tutuklandı

KADIKÖY, Bostancı'da 5 lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerini ve güvenlik sensörlerini çalan iki kişiyi tespit edebilmek için polis, yaklaşık 30 güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin bir minibüsün önünden geçmesi üzerine polis, minibüs kamerasını da inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti ve şüphelileri yakaladı. Çaldıkları 100 bin lira değerindeki 5 amblemi tanesi 500 liradan uyuşturucu kullanmak için sattıklarını itiraf eden şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ 5 AMBLEM ÇALINDI

Olay, 28 Şubat 2022 tarihinde Bostancı Mahallesi'ndeki 5 farklı sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 farklı lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerinin çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olayının geçtiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plakasını belirleyemediği bir otomobildeki iki şüphelinin olay yerlerine gelerek defalarca keşif yaptığını, bir şüphelinin otomobili kullandığını, diğer şüphelinin ise yaya olarak otomobilleri kontrol ettiğini tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "Otodan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.