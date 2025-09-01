İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde adli yıl açılış töreni yapıldı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliyenin atrium alanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlayarak, şehitleri ve gazileri minnetle andı.

Alim, İstanbul BAM'ın faaliyete geçtiği 2016'dan itibaren iş yüküyle bağlantılı şekilde sürekli olarak büyüdüğünü ve 2025 yılı yaz kararnamesi sonucunda 37'si ceza, 64'ü hukuk olmak üzere toplam 101 dairenin bulunduğu Türkiye'nin en büyük bölge adliye mahkemesi olduğunu belirtti.

Toplam 508 daire başkanı ve hakimin görev yaptığını söyleyen Alim, 2024'te İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerine 79 bin 687 dosya devredildiğini, 145 bin 801 dosyanın da yeni geldiğini, bunlardan 128 bin 67'sinin karara bağlandığını anlattı.

Alim, ceza dairelerinde dosya kapatma süresinin Türkiye ortalaması olan 9 ay olarak gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"2024 yılında tüm Türkiye'deki bölge adliye mahkemelerinin ceza dairelerine gelen 751 bin dosyanın yaklaşık beşte biri, yani 145 bin dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkememiz tarafından karşılanmıştır. Ayrıca üye bazlı istatistiklere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerindeki üyeler yıllık ortalama 843 karar üretmiş olup, bu sayı 17 bölge adliye mahkemesi içerisinde en yüksek seviyeye ulaşmıştır."

Alim, 2024'te Türkiye'deki hukuk dairelerine gelen 653 bin dosyanın yaklaşık dörtte birinin, BAM hukuk daireleri tarafından karşılandığını dile getirerek, üyelerin yıllık ortalama 670 dosyayı karara bağladığını, bu sayıyla 17 BAM hukuk daireleri bazında üçüncü sırada olduklarını ifade etti.

Hazar Turan Alim, 2025 yaz kararnamesiyle birer ceza ve hukuk dairesi kurulduğunu, yaklaşık 40 hakim atamasıyla dairelerdeki eksikliklerin büyük ölçüde giderildiğini dile getirerek, zabıt katibi ve diğer personel ihtiyacının karşılanması için Adalet Bakanlığı nezdindeki taleplerin yakından takip edildiğini belirtti.

Zabıt katibi sınavı 13 Eylül'de

Bu kapsamda, İstanbul BAM Adalet Komisyonu'na 85 zabıt katibi alımı için sınav izni verildiğini açıklayan Alim, klavye sınavlarının 13 Eylül, sözlü sınavların ise 27 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, 57'si cumhuriyet savcısı olmak üzere 565 meslektaşının BAM'da görev yaptığını, diğer personellerle birlikte 1401 kişilik bir aile olduklarını anlattı.

İstanbul'un tamamında 565'i BAM, 328'si bölge idare mahkemesi, geri kalan 3 bin 37'si ilk derece olmak üzere 3 bin 930 meslektaşının görev yaptığını söyleyen Sarıhan, bölge adliye mahkemelerinde görev yapan BAM başkan ve üye hakimleri ile savcılarının toplamı sayısının ise 3 bin 293 olduğunu aktardı.

Sarıhan, baktığı iş sayısı ve nitelik açısından Türkiye'nin en büyük bölge adliye mahkemesi rolünü üstlenen İstanbul için yeni bir ek hizmet binası yapılması gerektiğini dile getirerek, "Yargı mensupları olarak yegane amacımız, hizmet ettiğimiz aziz vatandaşlarımız nezdinde adil, makul sürede ve etkin adaletin tecellisinin sağlanması, yargıya olan güvenin en üst seviyeye çıkarılmasıdır." dedi.

Emekliliğe ayrılan mahkeme başkanı ile hakimlere plaket ve çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.

Törene, mahkeme başkanları, hakimler ve adliye personeli katıldı.