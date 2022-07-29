İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı - Haberler

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İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Boğazı Bulgaristan Mısır Güncel Haberler

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