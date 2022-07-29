İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı. Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan 134 metre boyundaki "SPARTA" isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı, ekiplerin bölgedeki kontrollerini tamamlamasının ardından saat 22.00 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür İstanbul Boğazı Bulgaristan Güncel Haberler

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