İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
AA - İrem Demir - Güncel
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İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı.
İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın açıldığını duyurdu.
İstanbul Boğazı, denizde mayın bulunmasının ardından çift yönlü trafiğe kapatılmış, Milli Savunma Bakanlığı inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
AA / İrem Demir - Güncel