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İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak

AA - Semra Orkan - Güncel
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İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak

İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, saat 20.30'dan itibaren yeniden açılacak.

İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, saat 20.30'dan itibaren yeniden açılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın yeniden açılacağı belirtildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği sabah saat 09.38'de çift yönlü askıya alınmıştı.

AA / Semra Orkan - Güncel

İstanbul Boğazı, Gemi, Güncel, Haberler

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