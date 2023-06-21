İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde Kaçak Midye Avcılığına Yönelik Denetimler Devam Ediyor

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde son 6 ayda yapılan su ürünleri denetiminde 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu. Denetimlerde 1 milyon TL'yi aşkın idari para cezası uygulanırken, 21 tekneye el konuldu.

6 ayda 70 ton kaçak avlanan kara kıllı midyeye ele geçirildi: 1 milyon para cezası kesildi

Kaçak midye avcılığına yönelik denetimler devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde son 6 ayda yapılan su ürünleri denetiminde 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu. Denetimlerde 1 milyon TL'yi aşkın idari para cezası uygulanırken, 21 tekneye el konuldu.

Kaçak karakıllı midye avcılığı olmak üzere yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Marmara denizinde yapılan denetime, Denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimde usulsüz bir avlanmaya rastlanmadı.

6 ayda 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde Ocak ayından itibaren yapılan kaçak midye avcılığına yönelik denetimlerde yaklaşık 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu. El konulan kara kıllı midyeler canlılığını koruduğundan doğal ortamlarına iadeleri yapıldı. Ayrıca, kaçak kara kıllı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 21 tekneye el konuldu. Yapılan bu denetimlerde 1 milyon TL'yi aşkın idari para cezası uygulandı.