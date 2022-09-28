İstanbul Boğazı'ndan taşınan yük miktarı 2005-2021 döneminde yüzde 40 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndan taşınan yük miktarının 2005-2021 döneminde yüzde 40 arttığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçiş sayılarının azalıyor görünmesine rağmen denizcilik sektöründeki taşıma maliyetlerini düşürmek amacıyla gemilerin boyut ve tonajları ile taşınan yük miktarlarının arttığı ve daha az gemiyle daha fazla yük taşındığı belirtildi.

Açıklamada, 2005 yılında İstanbul Boğazı'ndan 54 bin 794 gemi geçişi olduğu aktarılarak, geçen gemilerin gross tonajının 468 milyon 105 bin, net tonajının 246 milyon 824 bin, taşınan yük miktarının da 334 milyon 51 bin metrik ton olduğu bilgisi verildi.

2021 yılında ise gemi geçiş sayısının 38 bin 551 olduğu ifade edilen açıklamada, gemilerin gross tonajının 631 milyon 921 bin, net tonajının 341 milyon 742 bin ve taşınan toplam yükün 465 milyon 357 bin metrik tona ulaştığı vurgulandı.

Seyir emniyetindeki risk artıyor

Açıklamada, 2005 yılına göre taşınan yük miktarında yüzde 40'lık bir artış gerçekleştiğine dikkati çekilerek, aynı dönemde 200 metre üzerindeki gemilerin sayısının yüzde 51 artışla 3 bin 503'ten 5 bin 306'ya çıktığı, tehlikeli yük cinsinde de artış görüldüğü kaydedildi.

Söz konusu trafiğin İstanbul Boğazı için oluşturduğu yüke işaret edilen açıklamada, gemi boyutu ve tonajı, taşınan toplam yük miktarı, yük cinsi ile risk teşkil eden 200 metre ve üzeri gemilerin geçiş sayılarının artmasıyla her geçen yıl seyir emniyeti açısından riskin de arttığı bildirildi.