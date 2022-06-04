İSTANBUL BOĞAZI'NDAN OTOMOBİL LASTİĞİ BİLE ÇIKTI - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca "1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz temizliği yapıldı. Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı iki dalgıç Ortaköy'den dalış yaptı. Bir saat denizde kalan dalgıçlar, sac, demir parçası, demir ızgara, otomobil lastiği ve şişe olmak üzere çok sayıda eşya çıkardı. Çıkarılan eşyalar sahilde sergilendi.

"DENİZİ KİRLETMESİNLER"

"DENİZ KİRLİLİĞİ SADECE ÜLKEMİZDE OLAN BİR SORUN DEĞİL"

"BU EŞYALARIN DENİZE ATILMIŞ OLMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Zeynep Durkaya ise "Bu aslında çok üzücü bir durum. Bu kadar büyük eşyaların denize atılmış olması gerek gemilerden gerek insanların attığı çöplerin önüne geçilmesi lazım. Böyle etkinliklerin yapılması çok güzel bir şey. İnsanların da bunları görüp daha duyarlı olması lazım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel