İstanbul Boğazı'ndan Geçen Gemi Sayısı Azaldı

Asya ve Avrupa kıtalarını ayıran, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'ndan bu yıl ocak-eylül döneminde 29 bin 710 gemi geçti.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılının 9 ayında Boğaz'dan geçiş yapan 29 bin 710 gemiden 15 bin 813'ü kılavuz kaptan hizmeti aldı.

Bu dönemde 10 bin 886 genel kargo, 5 bin 484 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı. Gemilerin 440'ı 300 metreden uzun, 1990'ı 250-300 metre, 2 bin 836'sı 200-250 metre, 9 bin 55'i 150-200 metre, 9 bin 218'i 100-150 metre, 5 bin 721'i de 100 metreden küçük gemiler oldu.

Boğaz'dan ocak-mart döneminde 648, nisan-haziran döneminde 702, temmuz-ağustos döneminde de 604 olmak üzere 1954 kimyasal yük taşıyan tanker geçiş yaptı.

Bu yılın ilk çeyreğinde İstanbul Boğazı'nda savaş gemisi geçişi olmazken, ikinci çeyrekte 21 savaş gemisi Boğaz'ı kullandı. Yılın üçüncü çeyreğinde de savaş gemisi geçişi olmadı.

Yılın 9 ayında 876 barç, 5 bin 484 dökme yük gemisi, 33 çimento gemisi, 2 bin 953 konteyner gemisi, 10 bin 886 genel kargo gemisi, 370 canlı hayvan taşıyan gemi, 21 savaş gemisi, 596 yolcu gemisi, 2 frigorifik gemi, 262 Ro-Ro, 4 bin 600 türü belirtilmemiş tanker, 1954 kimyasal yük taşıyan tanker, 546 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 170 römorkör, 80 araç taşıyan gemi ve 877 diğer türlerdeki gemi Boğaz'ı kullandı.

Bu dönemde Boğaz'ı kullanan gemilerin, taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 461 milyon 137 bin 867 groston olarak hesaplandı.

En çok gemi yükü ağustosta taşındı

İstanbul Boğazı'ndan en az yük şubat ayında taşınırken, bu ayda toplam 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında gemi seyretti.

Boğaz'ı kullanan gemiler, en çok yükü toplam 58 milyon 218 bin 428 grostonla ağustos ayında taşıdı.

İstanbul Boğazı'nı ocakta 50 milyon 580 bin 365 groston ağırlığında 3 bin 333, şubatta 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında 2 bin 737, martta 48 milyon 386 bin 213 groston ağırlığında 3 bin 281, nisanda 47 milyon 141 bin 961 groston ağırlığında 3 bin 229, mayısta 51 milyon 699 bin 630 groston ağırlığında 3 bin 463, haziranda 51 milyon 782 bin 36 groston ağırlığında 3 bin 338 gemi, temmuzda 55 milyon 250 bin 133 groston ağırlığında 3 bin 462 gemi, ağustosta 58 milyon 218 bin 428 groston ağırlığında 3 bin 421 gemi, eylülde 55 milyon 885 bin 598 groston ağırlığında 3 bin 446 gemi kullandı.

"Dünyanın İncisi" Boğaz'dan bir günde geçen gemi sayısı ortalama 107 olarak hesaplandı.

Boğaz'ı kullanan gemi sayısı geçen yıla göre azaldı

İstanbul Boğazı'nı kullanan gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldı.

2024'ün ocak-eylül döneminde 31 bin 160 geminin kullandığı Boğaz'dan, 487 milyon 659 bin 44 groston ağırlık geçmişti.

2023 yılının 9 ayında 29 bin 42 gemiyle 460 milyon 753 bin 537 groston, 2022 yılının aynı döneminde ise 25 bin 837 gemiyle 399 milyon 198 bin 757 groston yük taşınmıştı.