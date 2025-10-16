Haberler

İstanbul Boğazı'ndaki Balıkçılıkla İlgili Dezenformasyon Açıklandı

İLETİŞİM Başkanlığı, geniş bir alanı kapsayan gırgır avcılığının yasak olduğunu ve bu konudaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Denetimlerin sürekli olarak yapıldığı vurgulandı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gırgır teknelerin göç eden balıkların önünü keserek, balık soykırımı yaptığı iddiasının dezenformasyon olduğu belirtilerek, "Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nın yüzde 90'ında gırgır avcılığı kesin olarak yasaktır. Yasaklı alanlar koordinatlarıyla belirlenmiş olup, denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 24 saat esasına göre yürütülmektedir" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' İstanbul Boğazı'nda onlarca gırgır teknesi göç eden balıkların önünü kesiyor, balık soykırımı yaşanıyor' yönündeki iddialar tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir. Türkiye'de denizlerde yapılan tüm balıkçılık faaliyetleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' kapsamında yürütülmektedir. Bu tebliğ uyarınca, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nın yüzde 90'ında gırgır avcılığı kesin olarak yasaktır. Yasaklı alanlar koordinatlarıyla belirlenmiş olup, denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 24 saat esasına göre yürütülmektedir. 2025 yılı içinde yalnızca İstanbul Boğazı ve çevresinde 15 bin denetim yapılmış; mevzuata aykırı faaliyet yürüten 769 kişi hakkında toplam 24 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca yasa dışı balıkçılık yapan 20 gemiye el konularak mülkiyetleri kamuya geçirilmiştir. İlgili kurumlar, Marmara ile İstanbul Boğazı'nın doğal dengesinin devamı ve deniz ekosisteminin korunması için denetim faaliyetleri yürütmektedir. Kamuoyunun, bu çabaları gölgelemeye yönelik asılsız paylaşımlara değil, resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesi önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
