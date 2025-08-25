İstanbul Boğazı'nda Yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov Kayboldu

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kayboldu.

İstanbul Boğazı'nda dün 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, başta yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde Rus sporcuya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, TMOK tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının İstanbul'da gerçekleştirildiği ve 81 ülkeden 2 bin 800'den fazla sporcunun katıldığı belirtildi.

Kanlıca-Kuruçeşme arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonundan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov'un bitiş noktasına gelmediğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."

