İstanbul Boğazı'nda Yüzme Yarışında Rus Yüzücü Kayboldu

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜZME YARIŞINDA RUS YÜZÜCÜ KAYBOLDU; ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Doğan Can CESUR / - İSTANBUL Boğazı'nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov (29), denizde kayboldu. Cumartesi günü İstanbul'a gelip Beyoğlu'nda bir otele yerleştiği öğrenilen Svechnikov'u arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda yaşandı. Beykoz Kanlıca'da başlayan yarış, Kuruçeşme'de sona erdi. Ancak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı. 3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov'un çıkmaması üzerine polise bilgi verildi. Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı. Öte yandan yüzücü Svechnikov'un dün İstanbul'a geldiği ve Beyoğlu'nda bir otele yerleştiği öğrenildi. Boğaz'da arama çalışmalarının sürüyor.